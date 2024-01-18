Скільки техніки та працівників залучено до прибирання снігу у Києві — дані від КМДА

Комунальники прибирають сніг на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві задіяно 283 одиниці техніки для прибирання снігу та протиожеледної обробки. Зазначається, що саме спецтехніка "Київавтодору" чистить від снігу міські дороги, мости, спуски та підйоми у столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Кількість техніки та працівників

"Комунальна корпорація задіяла 462 працівники у складі 60 бригад із ручного прибирання для оброблення та очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту", — наголосили у повідомленні.

Своєю чергою 55 одиниць техніки та 635 працівників "зеленбудів" прибирають парки та сквери. Крім того, до цього залучено і співробітників керуючих компаній.

Погода у Києві 18 січня

Водночас синоптики прогнозують, що 18 січня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, вдень йтиме дощ, температура повітря — +3...+5 °С.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", — закликали у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві14 січня комунальні служби здійснювали ліквідацію наслідків снігопаду. До роботи було залучено 218 одиниць техніки "Київавтодору".