Стеклянные остановки для Киева — комментарий спикера Киевпасстранса

Стеклянная остановка в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку 30 стеклянных остановок для общественного транспорта в Киеве. Новость вызвала общественный резонанс, однако заявили, что такой договор заключается ежегодно на случай необходимой замены.

Об этом заявил спикер коммунального предприятия "Київпастранс" Олег Грищак в эфире КИЇВ24.

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"По этой закупке этот договор — это так называемый страховочный договор, который ежегодно заключается КП "Київпастрансом" на остановки в случае необходимости. Если в течение года нам нужно будет нужно обновить остановку или в результате ДТП, может въехать авто в остановку, нужно ли будет восстановить, установить новую, когда мы запустим новый маршрут. Только в таком случае по заявке предприятия будут эти остановки устанавливаться. В противном случае этот договор автоматически в конце года аннулируется. Мы ничего не купили", — объяснил он.

По словам Грищака, конструкция не предназначена для укрытия во время воздушной тревоги, а некоторые СМИ спекулируют по теме.

Напомним, что Киевские власти приняли решение о закупке 30 стеклянных остановок общественного транспорта, на которых люди будут находиться во время тревоги. Такие остановки могут быть опасны для людей во время обстрелов.

Также мы писали, что в КГГА прокомментировали скандальную закупку стеклянных остановок. Там уточнили, что объекты будут производиться при необходимости.