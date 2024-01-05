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Скляні зупинки для Києва — коментар речника Київпастрансу

5 січня 2024 19:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скляні зупинки для Києва — коментар речника Київпастрансу
Скляна зупинка в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 30 скляних зупинок для громадського транспорту в Києві. Новина викликала суспільний резонанс, проте там заявили, що такий договір укладається щороку на випадок необхідної заміни.

Про це заявив речник комунального підприємства "Київпастранс" Олег Грищак в ефірі КИЇВ24.

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"Щодо цієї закупки, цей договір — це так званий страхувальний договір, який щороку укладається КП "Київпастрансом" на зупинки у випадку необхідності. Якщо протягом року нам потрібно буде треба оновити зупинку чи внаслідок ДТП, може в’їхати авто в зупинку, чи треба буде відновити, встановити нову, коли ми запустимо новий маршрут. Тільки у такому разі за заявкою підприємства будуть ці зупинки встановлюватись. В іншому випадку, цей договір автоматично в кінці року анулюється. Ми нічого не купили", — пояснив він. 

За словами Грищака, конструкція не призначена для укриття під час повітряної тривоги, а деякі ЗМІ спекулюють на темі. 

Нагадаємо, що Київська влада ухвалила рішення про закупівлю 30 скляних зупинок громадського транспорту, на яких люди будуть перебувати під час тривоги. Такі зупинки можуть бути небезпечними для людей під час обстрілів. 

Також ми писали, що у КМДА прокоментували скандальну закупівлю скляних зупинок. Там уточнили, що об'єкти виготовлятимуть за потреби. 

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