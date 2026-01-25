Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Сколько компаний в Киеве имеют фиктивных работников — детали

Сколько компаний в Киеве имеют фиктивных работников — детали

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 13:58
Фиктивные работники в компаниях Киева — какая ситуация в столице
Работники на работе. Фото: adobestock

В Киеве каждая управляющая компания имеет около 40 фиктивных работников. Их никто не видит, но они получают зарплаты.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Фиктивные работники в компаниях Киева

Кучеренко рассказал, что только одна компания может тратить около 10 тысяч долларов для выплат фиктивного оформленным слесарям, электрикам и дворникам.

Нардеп призвал провести независимый финансово-хозяйственный аудит городских управляющих компаний столицы.

"Это когда в организации работает на должности кто-то, его никто не видит, но зарплату он получает. Это классическая схема для киевских коммунальщиков уже лет 15", — отметил эксперт.

Напомним, 23 января в Департаменте финансов КГГА проводили обыски. Их осуществляли представители Национальной полиции Украины.

Также мэр города призвал киевлян выезжать из столицы. Он отметил, что сейчас может быть еще не самый сложный момент.

Киев зарплаты аудит коррупция компании сотрудники
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации