Фиктивные работники в компаниях Киева — какая ситуация в столице

В Киеве каждая управляющая компания имеет около 40 фиктивных работников. Их никто не видит, но они получают зарплаты.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Київського часу".

Фиктивные работники в компаниях Киева

Кучеренко рассказал, что только одна компания может тратить около 10 тысяч долларов для выплат фиктивного оформленным слесарям, электрикам и дворникам.

Нардеп призвал провести независимый финансово-хозяйственный аудит городских управляющих компаний столицы.

"Это когда в организации работает на должности кто-то, его никто не видит, но зарплату он получает. Это классическая схема для киевских коммунальщиков уже лет 15", — отметил эксперт.

Напомним, 23 января в Департаменте финансов КГГА проводили обыски. Их осуществляли представители Национальной полиции Украины.

Также мэр города призвал киевлян выезжать из столицы. Он отметил, что сейчас может быть еще не самый сложный момент.