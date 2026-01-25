Фиктивные работники в компаниях Киева — какая ситуация в столице

Сколько компаний в Киеве имеют фиктивных работников — детали
В Киеве каждая управляющая компания имеет около 40 фиктивных работников. Их никто не видит, но они получают зарплаты.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Київського часу".
Фиктивные работники в компаниях Киева
Кучеренко рассказал, что только одна компания может тратить около 10 тысяч долларов для выплат фиктивного оформленным слесарям, электрикам и дворникам.
Нардеп призвал провести независимый финансово-хозяйственный аудит городских управляющих компаний столицы.
"Это когда в организации работает на должности кто-то, его никто не видит, но зарплату он получает. Это классическая схема для киевских коммунальщиков уже лет 15", — отметил эксперт.
Напомним, 23 января в Департаменте финансов КГГА проводили обыски. Их осуществляли представители Национальной полиции Украины.
Также мэр города призвал киевлян выезжать из столицы. Он отметил, что сейчас может быть еще не самый сложный момент.
