Фіктивні працівники у компаніях Києва — яка ситуація в столиці

Скільки компаній у Києві мають фіктивних працівників — деталі
У Києві кожна керуюча компанія має близько 40 фіктивних працівників. Їх ніхто не бачить, але вони отримують зарплати.
Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі "Київського часу".
Фіктивні працівники у компаніях Києва
Кучеренко розповів, що лише одна компанія може витрачати близько 10 тисяч доларів для виплат фіктивного оформленим слюсарям, електрикам і двірникам.
Нардеп закликав провести незалежний фінансово-господарський аудит міських керуючих компаній столиці.
"Це коли в організації працює на посаді хтось, його ніхто не бачить, але зарплату він отримує. Це класична схема для київських комунальників вже років 15", — зазначив експерт.
Нагадаємо, 23 січня у Департаменті фінансів КМДА проводили обшуки. Їх здійснювали представники Національної поліції України.
Також мер міста закликав киян виїжджати зі столиці. Він зазначив, що зараз може бути ще не найскладніший момент.
