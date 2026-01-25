Фіктивні працівники у компаніях Києва — яка ситуація в столиці

Працівники на роботі. Фото: adobestock

У Києві кожна керуюча компанія має близько 40 фіктивних працівників. Їх ніхто не бачить, але вони отримують зарплати.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі "Київського часу".

Фіктивні працівники у компаніях Києва

Кучеренко розповів, що лише одна компанія може витрачати близько 10 тисяч доларів для виплат фіктивного оформленим слюсарям, електрикам і двірникам.

Нардеп закликав провести незалежний фінансово-господарський аудит міських керуючих компаній столиці.

"Це коли в організації працює на посаді хтось, його ніхто не бачить, але зарплату він отримує. Це класична схема для київських комунальників вже років 15", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 23 січня у Департаменті фінансів КМДА проводили обшуки. Їх здійснювали представники Національної поліції України.

Також мер міста закликав киян виїжджати зі столиці. Він зазначив, що зараз може бути ще не найскладніший момент.