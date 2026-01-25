Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Скільки компаній у Києві мають фіктивних працівників — деталі

Скільки компаній у Києві мають фіктивних працівників — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 13:58
Фіктивні працівники у компаніях Києва — яка ситуація в столиці
Працівники на роботі. Фото: adobestock

У Києві кожна керуюча компанія має близько 40 фіктивних працівників. Їх ніхто не бачить, але вони отримують зарплати.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі "Київського часу"

Реклама
Читайте також:

Фіктивні працівники у компаніях Києва

Кучеренко розповів, що лише одна компанія може витрачати близько 10 тисяч доларів для виплат фіктивного оформленим слюсарям, електрикам і двірникам. 

Нардеп закликав провести незалежний фінансово-господарський аудит міських керуючих компаній столиці.

"Це коли в організації працює на посаді хтось, його ніхто не бачить, але зарплату він отримує. Це класична схема для київських комунальників вже років 15", — зазначив експерт. 

Нагадаємо, 23 січня у Департаменті фінансів КМДА проводили обшуки. Їх здійснювали представники Національної поліції України.

Також мер міста закликав киян виїжджати зі столиці. Він зазначив, що зараз може бути ще не найскладніший момент.

Київ зарплати аудит корупція компанії працівники
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації