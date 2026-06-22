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Главная Киев У патрульной полиции Киева новый руководитель: что о нем известно

У патрульной полиции Киева новый руководитель: что о нем известно

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 23:58
Патрульную полицию Киева возглавил Егор Голубев
Егор Голубов. Фото: Патрульная полиция Киева

Патрульную полицию Киева возглавил майор полиции Егор Голубов. Нового руководителя в понедельник, 22 июня, представили личному составу заместитель главы Нацполиции, временно исполняющий обязанности начальника Департамента патрульной полиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. В рядах патрульной полиции Егор Голубов служит уже десять лет.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает Новини.LIVE.

Что известно о Егоре Голубове

В патрульную полицию Егор Голубов вступил в 2016 году. Он служил в Донецкой области, прошел путь от патрульного до командира батальона. В последние годы он командовал батальоном патрульной полиции в Краматорске и Славянске Донецкой области.

"Выполнял приоритетные стратегические задачи во время полномасштабного вторжения в прифронтовом регионе. Именно этот опыт еще раз подтвердил, что эффективная полиция — это прежде всего ответственность, дисциплина, готовность действовать в самых сложных обстоятельствах и быть рядом с людьми тогда, когда они больше всего нуждаются в помощи", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко сообщал, что начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Уйти в отставку он решил после теракта, унесшего жизни шестерых человек в Киеве. Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Жуков получит другую должность.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Генпрокуратуру Украины сообщал, что во время теракта в Киеве 18 апреля двое патрульных, которые должны были спасать людей, сбежали, едва услышав выстрелы. Без помощи правоохранители оставили мальчика, мужчину и женщину. В результате бездействия инспекторов террорист продолжил двигаться по улице и расстреливать людей.

Киев назначение полиция
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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