Двое полицейских получили подозрение за действия во время теракта в Киеве

Дата публикации 20 апреля 2026 23:53
Правоохранители на месте стрельбы в Киеве 18 апреля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что двое полицейских получили подозрение за свои действия, когда в Киеве 18 апреля произошел теракт. Речь о том случае, когда правоохранители фактически скрылись с места происшествия и не спасали людей, когда услышали выстрелы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Украины.

Что показали кадры с бодикамер

Кравченко проинформировал, что провел совещание с прокурорами и просмотрел видеоматериалы с места событий (после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале).

В частности, экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе. На месте они увидели ребенка, мужчину и женщину, которые были ранены и нуждались в помощи. Рядом также были другие люди, среди них еще один ребенок.

"Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка", — подчеркнул Кравченко.

Однако патрульный экипаж, имея при себе огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убегает с места происшествия.

Как следствие, из-за бездействия полицейских вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих. Количество жертв за это время возросло.

"С 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений скончался еще один человек, он стал седьмой жертвой теракта", — сообщил генпрокурор.

Резюмируя он добавил, что по факту правонарушения правоохранителям сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщало Новини.LIVE, в субботу 18 апреля, в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Мужчина расстреливал людей по улицам города, а затем зашел в супермаркет, где удерживал заложников. Одного из них он застрелил. Впоследствии во время спецоперации по штурму магазина, правоохранители ликвидировали нападавшего. Злоумышленником оказался 58-летний уроженец Москвы, который длительное время проживал в Донецкой области.

Также мы писали, что на фоне скандала с бездействием полицейских начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
