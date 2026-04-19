Выговский: Главе патрульной полиции Киева найдут другую должность

Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что главе патрульной полиции Киева Евгению Жукову найдут какую-то другую должность. После инцидента со стрельбой в Киеве он подал в отставку.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на "РБК-Україна".

Увольнение Жукова

Глава Национальной полиции отметил, что Жуков пойдет на новую должность. Вероятно, она будет связана с армией.

"Мы ему найдем должность, снова она будет связана с помощью именно против войны", — отметил Выговский.

Он также добавил, что если бы ситуация с патрульными, которые не защитили прохожих от стрелка в Киеве, не вышла в публичное пространство, расследование все равно провели бы.

"Мы все равно, если бы анализировали, бодикамеры, мы бы эту ситуацию увидели и однозначно назначили служебное расследование, даже если бы не вышло оно публично", — отметил Выговский.

Он подчеркнул, что нападавшего нужно было сразу же ликвидировать, применив оружие.

Стрельба в Киеве 18 апреля

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве 18 апреля произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям. Правоохранители начали проводить спецоперацию по задержанию преступника.

Переговоры с мужчиной, который забаррикадировался в супермаркете и взял заложников, продолжались около 40 минут. Злоумышленник не реагировал на уговоры правоохранителей. Его ликвидировали во время спецоперации.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, мужчина убил шесть человек. Глава государства добавил, что нападавший был родом из России. Он долгое время проживал в Донецкой области.