Гончаренко: глава патрульной полиции Жуков подал в отставку

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Накануне в Верховной Раде начали сбор подписей о его увольнении с должности после действий полицейских во время теракта в Киеве 18 апреля.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в воскресенье, 19 апреля.

Отставка Евгения Жукова

"Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку", — заявил Гончаренко.

Впоследствии Жуков подтвердил свою отставку.

"Как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности", — отметил он.

Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что ему найдут "какую-то другую должность".

Накануне в Раде инициировали вызов Жукова на пленарное заседание и вопрос о его увольнении из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и вероятной бездеятельности сотрудников патрульной полиции во время теракта в Голосеевском районе 18 апреля, что привело к человеческим жертвам.

Нардепы требовали от него предоставить отчет о действиях подчиненных и признать работу Департамента патрульной полиции по обеспечению общественной безопасности и порядка в Киеве неудовлетворительной.

Действия патрульных во время стрельбы в Киеве

В сети распространяют видео, на которых видно, как двое полицейских убежали сразу после того, как раздались первые выстрелы. Впоследствии инициировали уголовное производство относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 18 апреля в Голосеевском районе произошла стрельба. В результате трагедии погибли шесть человек, есть раненые, в том числе ребенок. Нападавший забаррикадировался в супермаркете с заложниками, не реагировал на переговоры, после чего его ликвидировали.

Злоумышленником оказался мужчина 1968 года рождения, который проживал рядом. Событие квалифицировали как теракт, все обстоятельства выясняют правоохранители.

Сейчас в больницах остаются восемь пострадавших, среди них ребенок в состоянии средней тяжести.