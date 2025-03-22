Смерть мальчика в киевской стоматологии — прокуратура открыла уголовное производство

Смерть ребенка в стоматологии Киева — открыто уголовное дело
По факту смерти семилетнего мальчика в стоматологической клинике Киева открыто уголовное дело. Производство расследуют по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в субботу, 22 марта.
Смерть ребенка в стоматологии
Правоохранители отметили, что семилетний ребенок умер во время получения стоматологических услуг в одной из частных клиник Киева. Остановка сердца мальчика наступила после введения анестезии, а принятые в течение двух часов реанимационные мероприятия не помогли.
"Причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг будут установлены в ходе расследования", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что дело расследуют по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей.
"В случае вины медицинских работников им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — подытожили правоохранители.
Ранее в полиции Киева сообщили о смерти ребенка в стоматологии Киева. На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которая в течение двух часов пыталась реанимировать мальчика.
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