Смерть хлопчика у київській стоматології — прокуратура відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці працюють на місці події. Ілюстративне фото: Нацполіція

За фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Києва відкрито кримінальну справу. Провадження розслідують за статтею про неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у суботу, 22 березня.

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Правоохоронці зазначили, що семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії, а вжиті упродовж двох годин реанімаційні заходи не допомогли.

"Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що справу розслідують за статтею про неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків.

"У разі вини медичних працівників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — підсумували правоохоронці.

Повідомлення Київської міської прокуратури у Facebook

Раніше у поліції Києва повідомили про смерть дитини у стоматології Києва. На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, яка протягом двох годин намагалася реанімувати хлопчика.

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