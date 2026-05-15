Смерть мобилизованного Сопина: в ТЦК сообщили результаты проверки

Валерий Кравченко на ВСК.

И.о. заместителя начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Кравченко прокомментировал обстоятельства смерти военнообязанного Романа Сопина, который умер после госпитализации. Он отметил, что уже проведена служебная проверка. По ее результатам, работники ТЦК не нарушили законодательство при мобилизации этого человека.

Об этом сообщил Кравченко на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

ВСП не выявила нарушений в действиях Подольского ТЦК

По словам Кравченко, мужчину доставили в Подольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

На следующий день после прохождения ВВК Сопина в составе команды передали представителям воинской части. Впоследствии в ТЦК узнали из сообщений в СМИ о госпитализации военнослужащего и его смерти.

Кравченко заявил, что во время предварительной проверки нарушений со стороны работников Подольского РТЦК и СП не обнаружили.

"Противоправных действий со стороны представителей Подольского РТЦК и СП не было обнаружено. Жалоб от военнообязанного на действия или бездействие представителей ТЦК не поступало", — сообщил он.

Также, по его словам, проверку проводило Центральное управление Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. По ее результатам признаков нарушений в действиях должностных лиц ТЦК не установили.

В то же время Кравченко отметил, что не владеет информацией о возможном изучении записей камер наблюдения или допросов работников ТЦК в рамках расследования, которое проводит полиция.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 октября стало известно о том, что в Киеве в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер Роман Сопин. Его накануне мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. В ТЦК заверили, что не применяли к нему физическую силу.

За это дело взялось ГБР. Впоследствии в ТЦК сообщили, что мужчина внезапно потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол. В свою очередь военный омбудсмен отметила, что у родственников умершего есть сомнения относительно правомерности действий правоохранителей, врачей, администрации больницы и представителя ВВК.