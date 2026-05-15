Смерть мобілізованого Сопіна: у ТЦК повідомили результати перевірки

Валерій Кравченко на ТСК. Фото: Новини.LIVE

Т.в.о. заступника начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Кравченко прокоментував обставини смерті військовозобов’язаного Романа Сопіна, який помер після госпіталізації. Він зазначив, що вже проведено службову перевірку. За її результатами, працівники ТЦК не порушили законодавство під час мобілізації цього чоловіка.

Про це повідомив Кравченко на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

ВСП не виявила порушень у діях Подільського ТЦК

За словами Кравченка, чоловіка доставили до Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби.

Наступного дня після проходження ВЛК Сопіна у складі команди передали представникам військової частини. Згодом у ТЦК дізналися із повідомлень у медіа про госпіталізацію військовослужбовця та його смерть.

Кравченко заявив, що під час попередньої перевірки порушень з боку працівників Подільського РТЦК та СП не виявили.

"Протиправних дій з боку представників Подільського РТЦК та СП не було виявлено. Скарг від військовозобов’язаного на дії чи бездіяльність представників ТЦК не надходило", — повідомив він.

Також, за його словами, перевірку проводило Центральне управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України. За її результатами ознак порушень у діях посадових осіб ТЦК не встановили.

Водночас Кравченко зазначив, що не володіє інформацією щодо можливого вивчення записів камер спостереження або допитів працівників ТЦК у межах розслідування, яке проводить поліція.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 жовтня стало відомо про те, що у Києві в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер Роман Сопін. Його напередодні мобілізували до лав Збройних сил України. У ТЦК запевнили, що не застосовували до нього фізичну силу.

За цю справу взялося ДБР. Згодом у ТЦК повідомили, що чоловік раптово втратив свідомість, упав і вдарився головою об тверду підлогу. У свою чергу військовий омбудсман зазначила, що в родичів померлого є сумніви щодо правомірності дій правоохоронців, лікарів, адміністрації лікарні та представника ВЛК.