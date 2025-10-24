Смерть мужчины в ТЦК в Киеве — ГБР проведет проверку

Военный на посту возле ТЦК. Фото: Вечерний Киев

Государственное бюро расследований проверит Киевский территориальный центр комплектования и Центральное управление Военной службы правопорядка. Правоохранители хотят выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Сапьян в комментарии Суспільному.

Проверка Киевского ТЦК

Сапьян рассказала, что ГБР хочет выяснить обстоятельства смерти мужчины в ТЦК в Киеве. Поэтому правоохранители направили запросы в Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка для проверки действий работников

Что предшествовало

Напомним, в Киеве в ТЦК умер Роман Сопин, которого мобилизовали в ВСУ за день до того. Журналистка Дарья Трунова заявляет, что мужчину жестоко избили, но в ТЦК это отрицают.

В полиции заявили, что начали уголовное производство и выясняют все обстоятельства инцидента.

Незадолго правоохранители назвали причину смерти мобилизованного. По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.