Смерть мужчины в ТЦК в Киеве — ГБР проведет проверку

ГБР проверит Киевский ТЦК после смерти мужчины — детали
Государственное бюро расследований проверит Киевский территориальный центр комплектования и Центральное управление Военной службы правопорядка. Правоохранители хотят выяснить обстоятельства смерти мужчины.
Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Сапьян в комментарии Суспільному.
Проверка Киевского ТЦК
Сапьян рассказала, что ГБР хочет выяснить обстоятельства смерти мужчины в ТЦК в Киеве. Поэтому правоохранители направили запросы в Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка для проверки действий работников
Что предшествовало
Напомним, в Киеве в ТЦК умер Роман Сопин, которого мобилизовали в ВСУ за день до того. Журналистка Дарья Трунова заявляет, что мужчину жестоко избили, но в ТЦК это отрицают.
В полиции заявили, что начали уголовное производство и выясняют все обстоятельства инцидента.
Незадолго правоохранители назвали причину смерти мобилизованного. По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
