Смерть киевлянина в ТЦК — результаты судмедэкспертизы

Смерть мобилизованного в Киеве — в полиции назвали причину
В Киеве мужчина умер после того, как получил травмы в помещении распределительного пункта ТЦК. По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в пятницу, 24 октября, в Telegram.
В Киеве мобилизованный умер в распределительном пункте — детали
Правоохранители сообщили, что получили первые результаты судебно-медицинской экспертизы относительно смерти мужчины, который получил травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева.
По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.
В полиции отметили, что для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований. Сейчас расследование продолжается.
Ранее мы информировали, что в Киеве в ТЦК умер Роман Сопин, которого накануне мобилизовали.
Позже в полиции сообщили, что 43-летний мужчина, находясь в помещении распределительного пункта, упал на пол и травмировался.
