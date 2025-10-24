Смерть киевлянина в ТЦК — результаты судмедэкспертизы

Медики приехали на вызов. Иллюстративное фото: poltava.to

В Киеве мужчина умер после того, как получил травмы в помещении распределительного пункта ТЦК. По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в пятницу, 24 октября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

В Киеве мобилизованный умер в распределительном пункте — детали

Правоохранители сообщили, что получили первые результаты судебно-медицинской экспертизы относительно смерти мужчины, который получил травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева.

По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

В полиции отметили, что для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований. Сейчас расследование продолжается.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

Ранее мы информировали, что в Киеве в ТЦК умер Роман Сопин, которого накануне мобилизовали.

Позже в полиции сообщили, что 43-летний мужчина, находясь в помещении распределительного пункта, упал на пол и травмировался.