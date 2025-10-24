Смерть киянина у ТЦК — результати судмедекспертизи

Медики приїхали на виклик. Ілюстративне фото: poltava.to

У Києві чоловік помер після того, як отримав травми у приміщенні розподільчого пункту ТЦК. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у п'ятницю, 24 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

У Києві мобілізований помер у розподільчому пункті — деталі

Правоохоронці повідомили, що отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва.

За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

У поліції зазначили, що для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Наразі розслідування триває.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Раніше ми інформували, що у Києві в ТЦК помер Роман Сопін, якого напередодні мобілізували.

Пізніше у поліції повідомили, що 43-річний чоловік, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту, впав на підлогу та травмувався.