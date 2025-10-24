Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве мужчина умер в распределительном пункте — детали

В Киеве мужчина умер в распределительном пункте — детали

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:25
обновлено: 13:32
Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве — что известно
Военные с документами. Иллюстративное фото: facebook com CherkasyTCK

В Киеве мужчина получил травмы в помещение распределительного пункта, в результате чего умер. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Киева 24 октября.

Реклама
Читайте также:

Смерть мужчины в распределительном пункте

Правоохранители рассказали, что 43-летний мужчина, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе Киева, упал на пол и травмировался.

Отмечается, что присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь. Однако мужчина умер.

Сейчас правоохранители опросили более десятка свидетелей и начали уголовное производство. Для установления причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Киеве в ТЦК умер 27-летний парень. Он проходил ВВК, а уже на следующий день попал в больницу с тяжелыми травмами.

Также мы писали, что 17 октября в Киеве правоохранители избили мужчину возле ТЦК. Им объявили подозрения.

Киев смерть мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации