Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве — что известно

В Киеве мужчина получил травмы в помещение распределительного пункта, в результате чего умер. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Киева 24 октября.

Смерть мужчины в распределительном пункте

Правоохранители рассказали, что 43-летний мужчина, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе Киева, упал на пол и травмировался.

Отмечается, что присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь. Однако мужчина умер.

Сейчас правоохранители опросили более десятка свидетелей и начали уголовное производство. Для установления причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

