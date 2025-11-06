Видео
Україна
Смерть в ТЦК в Киеве — прокуратура убеждена, что Сопин умер сам

Смерть в ТЦК в Киеве — прокуратура убеждена, что Сопин умер сам

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 11:37
обновлено: 11:48
Причина смерти в ТЦК Романа Сопина — официальная версия прокуратуры
Бригада скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны сообщили результаты расследования гибели мобилизованного Романа Сопина. Ответ на депутатский запрос Алексея Гончаренко свидетельствует, что мужчина умер 24 октября 2025 года от закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения в состоянии обморока.

Ответ на запрос обнародовал нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

Читайте также:

В прокуратуре уверены, что мужчина получил тяжелую травму головы из-за потери сознания

Согласно официальной информации, 18 октября Сопина доставили в Подольский ТЦК в Киеве. На следующий день он прошел военно-врачебную комиссию, а уже во время пребывания в пункте приема воинской части внезапно потерял сознание. Медики на месте пытались спасти мобилизованного, однако безуспешно.

Роман Сопін
Ответ САП на запрос. Фото: Алексей Гончаренко

Судебно-медицинский эксперт не обнаружил других телесных повреждений. Предварительно установлено, что у Сопина могли быть признаки инсультного состояния, из-за чего назначены дополнительные экспертизы для уточнения обстоятельств смерти. Между тем расследование продолжается, подозрений пока никому не объявлено.

Напомним, загадочная смерть Романа Сопина заинтересовала военного омбудсмена. Ольга Решетилова подтвердила, что обратилась в правоохранительные органы.

Несколько дней назад журналистка Дарья Трунова обнародовала заключение судебно-медицинской экспертизы, где определили причину смерти Романа Сопина. Мужчина умер от травмы тупым предметом.

Киев скандал смерть прокуратура расследование ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
