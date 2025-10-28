В Киеве назвали официальную причину смерти мобилизованного Романа Сопина в ТЦК

Смерть мобилизованного в ТЦК Киева — установлена причина
В Киеве установили причину смерти мобилизованного Романа Сопина в территориальном центре комплектования. Он погиб из-за травмы тупым предметом.
Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, которая в Facebook опубликовала заключение судебно-медицинской экспертизы во вторник, 28 октября.
Смерть мужчины в ТЦК Киева
"Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт — травма тупым предметом!" — отметила Трунова.
Она предположила, что пол также может подразумеваться, как тупой предмет.
Напомним, в Киеве умер мобилизованный Роман Сопин. Известно, что его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.
Впоследствии в полиции заявили, что мужчина умер из-за травмы в помещении распределительного пункта ТЦК.
А в ГБР сообщили, что проверят ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка.
На смерть также отреагировала военный омбудсмен Ольга Решетилова. По ее словам, будет проведено расследование
