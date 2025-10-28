В Киеве назвали официальную причину смерти мобилизованного Романа Сопина в ТЦК

Медики. Фото: УНИАН

В Киеве установили причину смерти мобилизованного Романа Сопина в территориальном центре комплектования. Он погиб из-за травмы тупым предметом.

Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, которая в Facebook опубликовала заключение судебно-медицинской экспертизы во вторник, 28 октября.

Смерть мужчины в ТЦК Киева

"Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт — травма тупым предметом!" — отметила Трунова.

Заключение судебно-медицинской экспертизы. Фото: Дарья Трунова

Причина смерти Романа Сопина. Фото: Дарья Трунова

Она предположила, что пол также может подразумеваться, как тупой предмет.

Сообщение Труновой. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве умер мобилизованный Роман Сопин. Известно, что его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Впоследствии в полиции заявили, что мужчина умер из-за травмы в помещении распределительного пункта ТЦК.

А в ГБР сообщили, что проверят ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка.

На смерть также отреагировала военный омбудсмен Ольга Решетилова. По ее словам, будет проведено расследование