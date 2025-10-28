Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Смерть мобилизованного в ТЦК Киева — установлена причина

Смерть мобилизованного в ТЦК Киева — установлена причина

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 22:58
обновлено: 22:58
В Киеве назвали официальную причину смерти мобилизованного Романа Сопина в ТЦК
Медики. Фото: УНИАН

В Киеве установили причину смерти мобилизованного Романа Сопина в территориальном центре комплектования. Он погиб из-за травмы тупым предметом.

Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, которая в Facebook опубликовала заключение судебно-медицинской экспертизы во вторник, 28 октября.

Реклама
Читайте также:

Смерть мужчины в ТЦК Киева

"Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт — травма тупым предметом!" — отметила Трунова.

Реклама
Смерть чоловіка в ТЦК Києва
Заключение судебно-медицинской экспертизы. Фото: Дарья Трунова
У ТЦК Києва загинув чоловік
Причина смерти Романа Сопина. Фото: Дарья Трунова

Она предположила, что пол также может подразумеваться, как тупой предмет.

null
Сообщение Труновой. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве умер мобилизованный Роман Сопин. Известно, что его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Реклама

Впоследствии в полиции заявили, что мужчина умер из-за травмы в помещении распределительного пункта ТЦК.

А в ГБР сообщили, что проверят ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка.

Реклама

На смерть также отреагировала военный омбудсмен Ольга Решетилова. По ее словам, будет проведено расследование

Киев смерть мобилизация ТЦК и СП травма
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации