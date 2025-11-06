Причина смерті в ТЦК Романа Сопіна — офіційна версія прокуратури

Бригада швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони повідомили результати розслідування щодо загибелі мобілізованого Романа Сопіна. Відповідь на депутатський запит Олексія Гончаренка свідчить, що чоловік помер 24 жовтня 2025 року від закритої черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок падіння у стані непритомності.

Відповідь на запит оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко на своєму каналі у Telegram.

В прокуратурі впевнені, що чоловік отримав важку травму голови через втрату свідомості

Згідно з офіційною інформацією, 18 жовтня Сопіна доставили до Подільського ТЦК у Києві. Наступного дня він пройшов військово-лікарську комісію, а вже під час перебування у пункті прийому військової частини раптово знепритомнів. Медики на місці намагалися врятувати мобілізованого, однак марно.

Відповідь САП на запит. Фото: Олексій Гончаренко

Судово-медичний експерт не виявив інших тілесних ушкоджень. Попередньо встановлено, що у Сопіна могли бути ознаки інсультного стану, через що призначено додаткові експертизи для уточнення обставин смерті. Тим часом розслідування триває, підозр наразі нікому не оголошено.

Нагадаємо, загадкова смерть Романа Сопіна зацікавила військового омбудсмена. Ольга Решетилова підтвердила, що звернулась до правоохоронних органів.

Кілька днів тому журналістка Дарина Трунова оприлюднювала висновок судово-медичної експертизи, де визначили причину смерті Романа Сопіна. Чоловік помер від травми тупим предметом.