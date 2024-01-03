Смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева — новые детали дела

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Национальная полиция

Правоохранители сообщили о подозрении водителя, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщила Полиция Киева.

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Детали смертельного ДТП

Как известно, осенью прошлого года в Голосеевском районе произошла авария с участием двух легковушек. Водитель Volvo двигался по встречной полосе на большой скорости и столкнулся с Mazda.

Тогда обоих водителей госпитализировали в медицинское учреждение, где 31-летняя водитель последнего авто скончалась. Как позже показали результаты экспертизы, 36-летний водитель Volvo на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю Volvo сообщили о подозрении

Да, водителю Volvo сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Последствия в Киеве. Фото: Национальная полиция

Место ДТП в Киеве. Фото: Национальная полиция

Напомним, в среду, 3 января, на бульваре Николая Михновского в Киеве произошло ДТП. В связи с этим существуют некоторые осложнения движения в направлении моста Патона.

Добавим, недавно под Киевом произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погиб человек.