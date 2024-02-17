Смертельное ДТП в Киеве — судья Тандыр получил более 400 тыс. гривен зарплаты

Алексей Тандыр. Фото: Громадське

Судья Алексей Тандыр, который в мае 2023 года насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве, продолжал получать зарплату от суда. За период с июня по ноябрь ему выплатили около 400 тыс. гривен.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в субботу, 17 февраля.

Тандыр получил 400 тысяч зарплаты

"Не поверите, но судья Тандыр с июня по ноябрь прошлого года получил почти 400 тыс. гривен судейского вознаграждения", — говорится в сообщении.

То есть, он продолжал получать заработную плату уже находясь под следствием после совершения ДТП.

В то же время, во время суда Тандыр заявлял, что не получает никаких выплат.

Кроме того, Госаудитслужба обнаружила девять судей, отстраненных от правосудия из-за привлечения к ответственности, но они все равно получали вознаграждение. Таким судьям за последние несколько лет выплатили из бюджета 6,5 млн гривен.

Скриншот поста ЦПК

Скриншот поста ЦПК

Напомним, 20 декабря Святошинский районный суд продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру еще на два месяца.

Также мы писали, что арестованный Тандыр переписал на бывшую жену Людмилу имущество, а затем развелся с ней. Речь идет о квартире в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. м и паркоместо.