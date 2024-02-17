Смертельна ДТП у Києві — суддя Тандир отримав понад 400 тис. гривень зарплати

Олексій Тандир. Фото: Громадське

Суддя Олексій Тандир, який у травні 2023 року на смерть збив нацгвардійця на блокпості у Києві, продовжував отримувати зарплатню від суду. За період з червня по листопад йому виплатили майже 400 тис. гривень.

Про це повідомив Центр протидії корупції у суботу, 17 лютого.

Тандир отримав 400 тисяч зарплатні

"Не повірите, але суддя Тандир з червня по листопад минулого року отримав майже 400 тис. гривень суддівської винагороди", — йдеться у повідомленні.

Тобто він продовжував отримувати заробітну платню вже перебуваючи під слідством після скоєння ДТП.

Водночас під час суду Тандир заявляв, що не отримує ніяких виплат.

Крім того, Держаудитслужба виявила дев'ять суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягнення до відповідальності, але вони все одно отримували винагороду. Таким суддям за останні кілька років виплатили з бюджету 6,5 млн гривень.

Скриншот допису ЦПК

Скриншот допису ЦПК

Нагадаємо, 20 грудня Святошинський районний суд продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру ще на два місяці.

Також ми писали, що заарештований Тандир переписав на колишню дружину Людмилу майно, а потім розлучився з нею. Йдеться про квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. м і паркомісце.