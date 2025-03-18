ДТП в Киеве на улице Василия Липкивского — женщине грозит наказание за пьяное вождение и смертельную аварию

Место аварии. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила смертельное ДТП. В аварии погибли двое ее пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры во вторник, 18 марта.

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Детали дела

В материалах суда указано, что ДТП произошло ночью 28 декабря 2024 года. За рулем находилась 41-летняя женщина.

"Установлено, что водитель автомобиля "Tesla Model 3", двигаясь по ул. Василия Липкивского, поворачивая налево, не справилась с управлением автомобиля, в результате чего его вынесло на тротуар, где машина столкнулась с забором и перевернулась на крышу. Скорость автомобиля составляла 97 км/ч при разрешенной в городе в 50 км/ч", — говорится в сообщении.

Разбитая машина. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре отметили, что в результате аварии на месте погибли 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка.

"Проведенная экспертиза зафиксировала у водительницы автомобиля 3,16 промилле алкоголя", — отметили правоохранители.

Автомобиль от удара перевернулся. Фото: Киевская городская прокуратура

Что грозит

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

А накануне в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

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