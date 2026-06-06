Смертельное ДТП в Киеве: водитель находится под конвоем

Смертельное ДТП в Киеве, произошедшее 5 июня 2026 года. Фото: Нацполиция/Facebook

В Киеве правоохранители задержали водителя, который накануне совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Чоколовском бульваре. Мужчина находится под конвоем в рамках следственных действий. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Национальной полиции в субботу, 6 июня.

Смертельная авария в Киеве: водитель задержан

По информации Полиции Киева, водитель, совершивший смертельное ДТП в Киеве 5 июня задержан в процессуальном порядке. Сейчас он находится под конвоем.

Отмечается, что 49-летний водитель Mercedes двигался на большой скорости и въехал в подземный переход, где находились пешеходы.

В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Еще двое мужчин и женщина получили травмы и находятся в больнице.

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Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Киеве 5 июня автомобиль Mercedes въехал в подземный переход в Соломенском районе. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере четыре человека. Еще трое пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве водителя, который спровоцировал смертельное ДТП с четырьмя погибшими, назвали системным нарушителем правил дорожного движения. По данным прокуратуры, 49-летний мужчина неоднократно фигурировал в дорожных авариях и имел историю превышений скорости. Также в 2025 году он уже был участником как минимум двух ДТП.