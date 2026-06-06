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Головна Київ Смертельна ДТП у Києві: водій перебуває під конвоєм

Смертельна ДТП у Києві: водій перебуває під конвоєм

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Дата публікації: 6 червня 2026 11:24
Смертельна ДТП у Києві: водій перебуває під конвоєм
Смертельна ДТП у Києві, що сталася 5 червня 2026 року. Фото: Нацполіція/Facebook

У Києві правоохоронці затримали водія, який напередодні скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Чоколівському бульварі. Чоловік перебуває під конвоєм у межах слідчих дій. Внаслідок аварії загинули четверо людей, ще троє постраждали та були госпіталізовані.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Національної поліції у суботу, 6 червня.

Смертельна аварія у Києві: водія затримано

За інформацією Поліції Києва, водія, що скоїв смертельну ДТП у Києві 5 червня затримано у процесуальному порядку. Наразі він перебуває під конвоєм.

Зазначається, що 49-річний водій Mercedes рухався на великій швидкості та в’їхав у підземний перехід, де перебували пішоходи.

Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Ще двоє чоловіків і жінка отримали травми та перебувають у лікарні.

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Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

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Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Києві 5 червня автомобіль Mercedes в’їхав у підземний перехід у Солом’янському районі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше четверо людей. Ще троє постраждали та отримали травми різного ступеня тяжкості.

Новини.LIVE також писали, що у Києві водія, який спричинив смертельну ДТП із чотирма загиблими, назвали системним порушником правил дорожнього руху. За даними прокуратури, 49-річний чоловік неодноразово фігурував у дорожніх аваріях і мав історію перевищень швидкості. Також у 2025 році він уже був учасником щонайменше двох ДТП.

ДТП Київ аварія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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