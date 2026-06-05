В Киеве автомобиль въехал в подземный переход: есть погибшие

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В Киеве в пятницу, 5 июня, автомобиль въехал в подземный переход. По информации СМИ, погибли четыре человека. На данный момент детали уточняются.

Об этом сообщают местные паблики, передает Новини.LIVE.

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Смертельная авария в Киеве 5 июня

Сообщается, что ДТП произошло в районе Караваевых Дач. Известно о по меньшей мере четырех погибших.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня. Фото: соцсети

В то же время официального подтверждения относительно количества жертв или обстоятельств ДТП пока нет.

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Авария на Чоколовском бульваре. Фото: соцсети

Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии "РБК-Украина" сообщила, что авария произошла на Чоколовском бульваре. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь с превышением скорости, потерял контроль и выехал на пешеходную зону.

ДТП в Киеве возле Караваевых Дач. Фото: соцсети

"В связи с ДТП на Чоколовском бульваре, движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана", — сообщили в патрульной полиции Киева.

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