В Киеве автомобиль въехал в подземный переход: есть погибшие
В Киеве в пятницу, 5 июня, автомобиль въехал в подземный переход. По информации СМИ, погибли четыре человека. На данный момент детали уточняются.
Об этом сообщают местные паблики, передает Новини.LIVE.
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Смертельная авария в Киеве 5 июня
Сообщается, что ДТП произошло в районе Караваевых Дач. Известно о по меньшей мере четырех погибших.
В то же время официального подтверждения относительно количества жертв или обстоятельств ДТП пока нет.
Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии "РБК-Украина" сообщила, что авария произошла на Чоколовском бульваре. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь с превышением скорости, потерял контроль и выехал на пешеходную зону.
"В связи с ДТП на Чоколовском бульваре, движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана", — сообщили в патрульной полиции Киева.
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