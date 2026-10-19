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Главная Киев СМИ: Удар баллистикой по Киеву снова произошел без предупреждения

СМИ: Удар баллистикой по Киеву снова произошел без предупреждения

Ua ru
19 октября 2026 08:25
Баллистический удар по Киеву 19 октября: Украину снова не предупредили facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатели на месте нападения в Киеве. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ночь на 19 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Журналист Алекс Рауфоглу заявил, что украинские источники подтвердили ему отсутствие предупреждения перед ударом. Повреждения и пожары зафиксированы как минимум в трёх районах столицы.

Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу в социальной сети X. Последствия атаки обнародовало ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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  • Наслідки російського удару по Києву в ніч проти 19 жовтня
    Повреждения зданий в Киеве в результате ночного обстрела. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Російська атака пошкодила одну зі станцій метро в Києві
    Повреждённая станция метро в Киеве после российской атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Рятувальники надають допомогу постраждалим після атаки на Київ
    Спасатели помогают людям после ночного обстрела столицы. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Вирва на місці російського удару по Києву
    Воронка, образовавшаяся в результате российской атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Рятувальники виявили загиблу людину на місці обстрілу Києва
    На месте российской атаки в Киеве обнаружили погибшего человека. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
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  • Наслідки російського удару по Києву в ніч проти 19 жовтня
  • Російська атака пошкодила одну зі станцій метро в Києві
  • Рятувальники надають допомогу постраждалим після атаки на Київ
  • Вирва на місці російського удару по Києву
  • Рятувальники виявили загиблу людину на місці обстрілу Києва

Предупреждение о баллистической атаке

Журналист Алекс Рауфоглу отметил, что украинские источники подтвердили ему отсутствие предварительного предупреждения об ударе.

"О баллистической атаке на Киев, которая только что произошла, снова не было предварительного предупреждения", — написал он в соцсети X.

Последствия российской атаки на Киев

По информации ГСЧС, в Деснянском районе горело нежилое здание. Также повреждены автомобили и станция метро.

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В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения. Кроме того, повреждены фасад и остекление многоэтажного здания.

В Днепровском районе повреждено учебное заведение. Спасатели ликвидировали пожары, вызванные российскими ударами.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского баллистического удара по Киеву была повреждена одна из станций метро. Из-за этого наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыли для входа и выхода. На остальном участке красной линии движение поездов организовали между станциями "Академгородок" и "Дарница".

Также Новини.LIVE писали, что во время вечерней атаки 18 октября поступали сообщения о попаданиях в здание медицинского центра в Деснянском районе и нежилое здание в Днепровском районе. Там также зафиксировали повреждения учебного заведения.

Киев обстрелы война в Украине балистическая атака баллистические ракеты атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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