Рятувальники на місці атаки в Києві. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Журналіст Алекс Рауфоглу заявив, що українські джерела підтвердили йому відсутність попередження перед ударом. Пошкодження та пожежі зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу у соцмережі X. Наслідки атаки оприлюднило ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Пошкодження будівель у Києві внаслідок нічного обстрілу. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Пошкоджена станція метро в Києві після російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Рятувальники допомагають людям після нічного обстрілу столиці. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Вирва, що утворилася внаслідок російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

На місці російської атаки в Києві виявили загиблу людину. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA 1 / 5









Попередження про балістичну атаку

Журналіст Алекс Рауфоглу зазначив, що українські джерела підтвердили йому відсутність завчасного попередження про удар.

"Про балістичну атаку на Київ, яка щойно сталася, знову не було завчасного попередження", — написав він у соцмережі X.

Наслідки російської атаки на Київ

За інформацією ДСНС, у Деснянському районі горіла нежитлова будівля. Також пошкоджено автомобілі та станцію метро.

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У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу. Крім того, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки.

У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського балістичного удару по Києву пошкоджено одну зі станцій метро. Через це наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово закрили на вхід і вихід. На решті червоної лінії рух поїздів організували між станціями "Академмістечко" та "Дарниця".

Також Новини.LIVE писали, що під час вечірньої атаки 18 жовтня повідомлялося про влучання в будівлю медичного центру в Деснянському районі та нежитлову споруду в Дніпровському районі. Там також зафіксували пошкодження закладу освіти.