Снайпер ВСУ рассказал новые подробности "прилета" по больнице в Киеве

Разрушение в больнице Киева. Фото: телеграмм-канал "Политика страны"

Снайпер Вооруженных сил Украины поделился новыми деталями попадания российской ракеты по больнице Киева. По его словам, он стал свидетелем страшного события и видел как воздушное оружие пробило крышу и упало в фойе, но не разорвалось.

Об этом сообщает Страна.ua.

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Подробности попадания ракеты в киевскую больницу

Накануне, 2 января, во время массированной атаки россиян по Киеву произошло попадание ракеты в одну из столичных больниц, где проходят реабилитацию военные.

По словам снайпера ВСУ, ракета пробила крышу и упала в фойе, но не разорвалась

"Когда мы проводили эвакуацию, она передо мной пробила крышу и упала. Я думал мне конец, но она не разорвалась... На фото и есть расстояние передо мной и ракетой в холле", — отметил снайпер.

Он указал, что во время "прилета" все находившиеся в медицинском учреждении "были рядом", но сам снайпер в этот момент находился на балконе, пил кофе, курил и наблюдал за тем, как работает ПВО. Снайпер назвал 2 января своим "вторым днем рождения".

"Ну вот прямо все было хорошо. Нет же — х***сь по крыше и во двор и вот, ни кофе сейчас, ни сигареты", — добавил снайпер.

Напомним, в Киеве в результате ракетного удара Российской Федерации, произошедшего 2 января, получила повреждение фабрика военной одежды. Производственные мощности и складские помещения были повреждены и уничтожены.

Добавим, в результате российских обстрелов Харькова 30 декабря, повреждения получила медицинская инфраструктура. Речь идет о зданиях трех больниц города.