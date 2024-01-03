У Києві ракетою РФ пошкоджено фабрику військового одягу, який носять українські керівники

Знищене складське приміщення. Фото: Facebook M-Tac

У Києві внаслідок ракетного удару Російської Федерації, який стався 2 січня, отримала пошкодження фабрика військового одягу. Виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені.

Про це повідомили компанія M-Tac.

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Пошкоджено виробничі потужності компанії

В компанії повідомили, що під час ракетної атаки на Київ було пошкоджено виробничі потужності компанії. Окрім того, було пошкоджено або знищено складські приміщення.

"Після встановлення ступеню пошкоджень і нанесених втрат, буде розпочато відправку наявних товарів та/або повернення коштів", — запевнили в компанії.

Форма, яку носять Зеленський і Залужний

Вчорашнім ракетним обстрілом Києва було вражено фабрику військового одягу, який носять Зеленський та Залужний. Компанія М-Тас, виробляє тактичне спорядження, одяг, взуття та інші аксесуари.

Одяг М-Тас популярний, зокрема, серед керівництва України. Його носять навіть Президент, голова його Офісу Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Володимир Зеленський в одягу від М-Тас. Фото: Офіс Президента

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак одягнутий в M-Tac. Фото: РБК-Україна

Генерал Залужний у штормівці M-Tac. Фото: Андрій Садовий

Обстріли Києва 2 січня

Також ми писали, що Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.