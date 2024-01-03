Снайпер ЗСУ розповів нові подробиці "прильоту" по лікарні у Києві

Руйнування в лікарні Києва. Фото: телеграм-канал "Политика страны"

Снайпер Збройних сил України поділився новими деталями влучання російської ракети по лікарні Києва. За його словами, він став свідком страшної події та бачив, як повітряна зброя пробила дах і впала у фоє, але не розірвалася.

Про це повідомляє Страна.ua.

Читайте також:

Подробиці влучання ракети у київську лікарню

Напередодні, 2 січня, під час масованої атаки росіян по Києву сталося влучання ракети в одну зі столичних лікарень, де проходять реабілітацію військові.

За словами снайпера ЗСУ, ракета пробила дах і впала у фоє, але не розірвалася.

"Коли ми проводили евакуацію, вона переді мною пробила дах і впала. Я думав мені кінець, але вона не розірвалася... На фото і є відстань переді мною і ракетою в холі", — зазначив снайпер.

Він вказав, що під час "прильоту" усі, хто перебував у медичній установі "були поряд", але сам снайпер в цей момент знаходився на балконі, пив каву, палив і спостерігав за тим, як працює ППО. Снайпер назвав 2 січня своїм "другим днем народження".

"Ну от прямо все було добре. Ні ж — х***сь по даху і у двір і ось, ні кави зараз, ні цигарки", — додав снайпер.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетного удару Російської Федерації, який стався 2 січня, отримала пошкодження фабрика військового одягу. Виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені.

Додамо, в результаті російського обстрілу Харкова 30 грудня, ушкоджень зазнала медична інфраструктура. Йдеться про будівлі трьох лікарень міста.