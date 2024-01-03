Снайпер ЗСУ розповів нові подробиці "прильоту" по лікарні у Києві
Снайпер Збройних сил України поділився новими деталями влучання російської ракети по лікарні Києва. За його словами, він став свідком страшної події та бачив, як повітряна зброя пробила дах і впала у фоє, але не розірвалася.
Про це повідомляє Страна.ua.
Подробиці влучання ракети у київську лікарню
Напередодні, 2 січня, під час масованої атаки росіян по Києву сталося влучання ракети в одну зі столичних лікарень, де проходять реабілітацію військові.
За словами снайпера ЗСУ, ракета пробила дах і впала у фоє, але не розірвалася.
"Коли ми проводили евакуацію, вона переді мною пробила дах і впала. Я думав мені кінець, але вона не розірвалася... На фото і є відстань переді мною і ракетою в холі", — зазначив снайпер.
Він вказав, що під час "прильоту" усі, хто перебував у медичній установі "були поряд", але сам снайпер в цей момент знаходився на балконі, пив каву, палив і спостерігав за тим, як працює ППО. Снайпер назвав 2 січня своїм "другим днем народження".
"Ну от прямо все було добре. Ні ж — х***сь по даху і у двір і ось, ні кави зараз, ні цигарки", — додав снайпер.
Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетного удару Російської Федерації, який стався 2 січня, отримала пошкодження фабрика військового одягу. Виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені.
Додамо, в результаті російського обстрілу Харкова 30 грудня, ушкоджень зазнала медична інфраструктура. Йдеться про будівлі трьох лікарень міста.
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