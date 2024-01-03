У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ

Наслідки ракетного удару РФ в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві внаслідок ракетної атаки, яка сталася вчора, 2 січня, вже відомо про 54 постраждалих. Ще двоє, на жаль, загинуло.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

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Зазначається, що більшість постраждалих мають мінно-вибухові травми.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Своєю чергою заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив, що внаслідок терористичної атаки Росії у Солом'янському районі столиці постраждала 321 квартира, сім квартир згоріли повністю.

Що відомо про ракетний обстріл столиці 2 січня

2 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Своєю чергою член Європейського парламенту Гі Вергофстадт відреагував на ранковий ракетний удар Росії по Україні. За його словами, Європейському Союзу потрібно посилити військову допомогу Києву, аби захищатись від атак РФ.

Крім того, Нацполіція показала перші хвилини після удару по будинку в Києві.