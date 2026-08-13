СНБО может разрешить вырубку деревьев в Киеве

Деревья, вырубленные в районе Теремки в Киеве. Фото: Полина Паламарчук/Суспільне Новини

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Киеве могут вырубить деревья на Теремках, если на это даст разрешение Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Должен быть принят соответствующий распорядительный акт. У властей есть полномочия для принятия решения о вырубке зеленых насаждений. Правда, давал ли СНБО разрешение на вырубку, пока неизвестно, ведь план устойчивости отсутствует в открытом доступе.

Об этом в эфире программы "Київський час" в среду, 12 августа, сообщил член общественного совета КГГА Дмитрий Калько.

Решение о судьбе деревьев на Теремках может принять СНБО

По словам эксперта, план устойчивости активно обсуждается, но пока это документ с неизвестным содержанием. Если СНБО решит дать разрешение на уничтожение деревьев, зеленые насаждения вырубят.

"У нас есть статья 19 Конституции. Согласно ей, субъекты властных полномочий действуют исключительно в рамках того порядка, который предусмотрен законом. Под законом чаще всего подразумеваются и подзаконные нормативные акты", — отметил адвокат.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Голосеевском районе Киева возник спор из-за вырубки деревьев. На Теремках планируют проложить резервную теплосеть. Местные жители пытались остановить работы — между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

Также Новини.LIVE писал, что 8 августа в Киеве около 200 человек вышли на протест против вырубки деревьев на Теремках. После митинга зеленые насаждения несколько дней не трогали. Работы не проводили до 11 августа.