Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 23 ноября, ожидается облачная погода с осадками. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололед. Температура воздуха ночью опустится до -2 °C, а днём составит до +3 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая будет погода в Киеве 23 ноября

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в столице будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег, а днем местами будет идти снег и мокрый снег.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер юго-западный, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью составит 0…-2 °C, а днём повысится до +1…+3 °C.

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Какая погода ожидается в Киевской области 23 ноября

На территории Киевской области также прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, а днём местами — мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до -3 °C, а днём составит +0…+5 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Последние новости Киева и области

Новини.LIVE сообщали, что в Дымере Киевской области под завалами разрушенного пятиэтажного дома погиб 18-летний Роман — сын сотрудницы местного детского сада "Зернятко". Его мать, помощница воспитателя Лидия Алексеевна, во время атаки находилась в селе, а парень остался дома. Взрывная волна также повредила здание детского сада: там выбило более 30–40 окон, однако среди детей и сотрудников учреждения пострадавших нет.

Напомним, что в Дымере Киевской области в результате российского удара по пятиэтажному дому погибли два человека — женщина и 18-летний юноша. Еще четверо человек пострадали, среди них ребенок, а под завалами продолжают искать 11 человек, в том числе двух детей. Также спасатели разыскивают семью из трёх человек, которая проживала на третьем этаже разрушенного дома.