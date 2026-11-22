Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві в понеділок, 23 листопада, очікується хмарна погода з опадами. Вночі та вранці на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Температура повітря вночі опуститься до -2 °C, а вдень становитиме до +3 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода у Києві 23 листопада

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у столиці буде хмарно. Вночі очікується невеликий сніг, а вдень місцями йтиме сніг та мокрий сніг.

Вночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря у Києві вночі становитиме 0…-2 °C, а вдень підвищиться до +1…+3 °C.

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На території Київської області також прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг, а вдень місцями — мокрий сніг. Уночі та вранці на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до -3 °C, а вдень становитиме +0…+5 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Останні новини Києва та області

Новини.LIVE інформували, що у Димері Київської області під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки загинув 18-річний Роман — син працівниці місцевого дитсадка "Зернятко". Його мати, помічниця вихователя Лідія Олексіївна, під час атаки перебувала в селі, а хлопець залишався вдома. Вибухова хвиля також пошкодила будівлю дитсадка: там вибило понад 30–40 вікон, однак серед дітей і працівників закладу постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Димері Київської області внаслідок російського удару по п’ятиповерхівці загинули двоє людей — жінка та 18-річний юнак. Ще четверо людей постраждали, серед них дитина, а під завалами продовжують шукати 11 осіб, зокрема двох дітей. Також рятувальники розшукують родину з трьох людей, яка проживала на третьому поверсі зруйнованого будинку.