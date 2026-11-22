Спасатели на месте российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В Дымере Киевской области под завалами поврежденного пятиэтажного дома погиб Роман — сын сотрудницы детского сада "Зернятко". Мальчик остался дома, пока его мать, помощница воспитателя Лидия Алексеевна, находилась в селе.

Об этом журналисту Новини.LIVE Диане Шлыковой рассказала директор дошкольного учреждения Наталья.

Реклама

Что известно о гибели 18-летнего юноши в Дымере

По словам Натальи, семья сотрудницы проживала в том подъезде дома, который подвергся разрушениям. Тело парня нашли под завалами.

"Наша сотрудница, помощник воспитателя Лидия Алексеевна, проживала в этом доме, в том подъезде, где произошла беда. Она была в селе. Она уехала в село в пятницу, а сын остался. Его нашли. Двести", — рассказала директор.

Ликвидация последствий атаки. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Наталья также отметила, что Роман учился в профессионально-техническом училище. По имеющейся информации, парень собирался отвезти документы на практику.

Читайте также:

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Детский сад "Зернятко" расположен в нескольких метрах от поврежденного пятиэтажного дома. Взрывной волной там выбило более 30–40 окон, повреждения получили также входные и межкомнатные двери и вентиляция.

Спасатели на месте российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

При этом среди детей и сотрудников учреждения пострадавших нет. По словам директора, визуально серьезных повреждений здания не заметно, однако его прочность еще не проверялась.

В детском саду на учете числятся 150 детей, ежедневно его посещают более 100 воспитанников. Когда учреждение сможет возобновить работу, пока неизвестно.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате российского удара по Дымеру были повреждены жилые дома. Наибольшие разрушения понесла пятиэтажка, в которой обрушилась часть подъезда и вспыхнул пожар.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский сообщил, что поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжаются с утра. Глава государства также поблагодарил спасателей за оперативную работу.