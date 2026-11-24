Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 25 ноября, в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах области ночью и утром местами возможен гололед.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, информирует Новини.LIVE.

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Какая погода будет в Киеве и области 25 ноября

По прогнозу синоптиков, в течение дня небо будет облачным с прояснениями. В некоторых районах Киевской области ожидается небольшой снег.

Ночью и утром на дорогах области местами образуется гололед, поэтому водителям следует учитывать состояние дорожного покрытия.

Ветер будет северо-западного и западного направлений, его скорость составит 7–12 м/с.

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По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Киевской области ночью и днём будет колебаться от -3 до +2 °C.

В Киеве в течение суток ожидается около 0 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве завершили строительство одного из туннелей будущего участка метро на Виноградарь под проспектом Европейского Союза. В целом на этом участке выполнено около 80% запланированных работ, сейчас специалисты переносят инженерные сети и обустраивают канализацию. В Autostrada заявили, что планируют к Рождеству завершить основные работы на проспекте и возобновить движение транспорта.

Также мы писали, что во вторник, 24 ноября, четыре крупные сети АЗС в Киеве снизили цены на топливо. Бензин подешевел на 1–3 грн/л, дизель — на 1–2 грн/л, а на отдельных заправках стоимость бензина уже опустилась ниже 80 грн/л. В то же время "Укрнафта" оставила цены без изменений.