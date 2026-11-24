Сніг та близько 0 °C: прогноз погоди у Києві на завтра
У середу, 25 листопада, у Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий сніг. На дорогах області вночі та вранці подекуди можлива ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує Новини.LIVE.
Якою буде погода у Києві та області 25 листопада
За прогнозом синоптиків, протягом дня небо буде хмарним із проясненнями. У деяких районах Київщини очікується невеликий сніг.
Уночі та вранці на дорогах області місцями утвориться ожеледиця, тому водіям слід зважати на стан дорожнього покриття.
Вітер буде північно-західного та західного напрямків, його швидкість становитиме 7–12 м/с.
За даними Укргідрометцентру, температура повітря на Київщині вночі та вдень коливатиметься від -3 до +2 °C.
У Києві протягом доби очікується близько 0 °C.
Останні новини Києва
Новини.LIVE інформували, що у Києві завершили будівництво одного з тунелів майбутньої ділянки метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Загалом на цій ділянці виконали близько 80% запланованих робіт, нині фахівці переносять інженерні мережі та облаштовують каналізацію. В Autostrada заявили, що планують до Різдва завершити основні роботи на проспекті та відновити рух транспорту.
Також ми писали, що у вівторок, 24 листопада, чотири великі мережі АЗС у Києві знизили ціни на пальне. Бензин подешевшав на 1–3 грн/л, дизель — на 1–2 грн/л, а на окремих заправках вартість бензину вже опустилася нижче 80 грн/л. Водночас "Укрнафта" залишила ціни без змін.