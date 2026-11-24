Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 25 листопада, у Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий сніг. На дорогах області вночі та вранці подекуди можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Києві та області 25 листопада

За прогнозом синоптиків, протягом дня небо буде хмарним із проясненнями. У деяких районах Київщини очікується невеликий сніг.

Уночі та вранці на дорогах області місцями утвориться ожеледиця, тому водіям слід зважати на стан дорожнього покриття.

Вітер буде північно-західного та західного напрямків, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

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За даними Укргідрометцентру, температура повітря на Київщині вночі та вдень коливатиметься від -3 до +2 °C.

У Києві протягом доби очікується близько 0 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Останні новини Києва

Новини.LIVE інформували, що у Києві завершили будівництво одного з тунелів майбутньої ділянки метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Загалом на цій ділянці виконали близько 80% запланованих робіт, нині фахівці переносять інженерні мережі та облаштовують каналізацію. В Autostrada заявили, що планують до Різдва завершити основні роботи на проспекті та відновити рух транспорту.

Також ми писали, що у вівторок, 24 листопада, чотири великі мережі АЗС у Києві знизили ціни на пальне. Бензин подешевшав на 1–3 грн/л, дизель — на 1–2 грн/л, а на окремих заправках вартість бензину вже опустилася нижче 80 грн/л. Водночас "Укрнафта" залишила ціни без змін.