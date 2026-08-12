Теплосеть на Теремках — КГГА рассмотрит альтернативный вариант

Акция против вырубки лесов в Теремках в Киеве. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Городские власти Киева и жители микрорайона Теремки договорились пересмотреть маршрут прокладки резервной теплосети, чтобы избежать вырубки деревьев в зеленой зоне. На данный момент КГГА на две недели приостановила проводившиеся работы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Что известно об альтернативном маршруте теплосети на Теремках

В комментарии журналистке инженер и архитектор Национального союза архитекторов Украины Максим Мятко заявил, что благодаря альтернативному маршруту вместо 600 деревьев можно было бы вырубить максимум 10–20.

По его словам, ширина инженерного канала для двух труб могла составлять около трех метров, а вместе с необходимыми отступами от деревьев общая ширина трассы — примерно 6–8 метров.

"Зачем тогда нужно было прорубать просеку шириной 24–26 метров? Зачем было удалять все остальные деревья?", — подчеркивает архитектор.

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Специалист отметил, что активисты предложили альтернативный маршрут вдоль уже существующей пешеходной дорожки, где потребовалось бы удалить значительно меньше зеленых насаждений. В то же время он утверждает, что общественность так и не получила объяснений, почему изначально было необходимо прорубить просеку шириной более 20 метров.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что стоимость проекта составляет более 5 млн грн. Его заказали еще в 2023 году, документацию уже разработали и получили заключение государственной экспертизы. Зато готового альтернативного проекта пока нет.

В то же время после встречи с жителями и активистами в КГГА согласились еще раз рассмотреть возможность изменения проекта, чтобы сохранить больше деревьев.

Как сообщали Новини.LIVE, в Голосеевском районе Киева 7 августа возник спор из-за вырубки деревьев на Теремках, где планируется проложить резервную теплосеть. Местные жители пытаются остановить работы, из-за чего между протестующими и правоохранителями уже произошли столкновения.

Также мы писали, что в субботу, 8 августа, в Киеве около 200 человек вышли на протест против вырубки деревьев в сквере "Теремки".