Почему МАФы в Киеве - это воровство денег владельцев помещений

Демонтаж МАФа. Иллюстративное фото: КГГА

Основатель и руководитель VIHAREV architects and engineers Николай Вихарев рассказал, что в Киеве стоит "чистить" улицы от МАФов. По его мнению, эти сооружения являются кражей денег у владельцев помещений.

Об этом Вихарев сказал в эфире "Киевского времени".

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"Когда мы размещаем киоск, мы воруем деньги у собственников помещений. И это происходит годами. Когда мы говорим, что во время полномасштабной войны сохраняем малый бизнес — так мы тот самый бизнес, который в этих магазинах в домах убиваем", — отметил архитектор.

Он считает очень правильной позицию, что это нельзя прятать десятилетиями. Вихарев выступает за внедрение принципа Подола, где убрали все МАФы.

Напомним, в Киеве на пешеходном мосту заменили поврежденное стекло.

Также на днях в столице задержали на взятке главного инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА.