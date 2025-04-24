Почему МАФы в Киеве - это воровство денег владельцев помещений

Архитектор объяснил, почему МАФы в Киеве надо демонтировать
Основатель и руководитель VIHAREV architects and engineers Николай Вихарев рассказал, что в Киеве стоит "чистить" улицы от МАФов. По его мнению, эти сооружения являются кражей денег у владельцев помещений.
Об этом Вихарев сказал в эфире "Киевского времени".
Демонтаж МАФов в Киеве
"Когда мы размещаем киоск, мы воруем деньги у собственников помещений. И это происходит годами. Когда мы говорим, что во время полномасштабной войны сохраняем малый бизнес — так мы тот самый бизнес, который в этих магазинах в домах убиваем", — отметил архитектор.
Он считает очень правильной позицию, что это нельзя прятать десятилетиями. Вихарев выступает за внедрение принципа Подола, где убрали все МАФы.
Напомним, в Киеве на пешеходном мосту заменили поврежденное стекло.
Также на днях в столице задержали на взятке главного инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА.
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