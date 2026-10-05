Прогноз погоды в Киеве на 6 октября — Укргидрометцентр прогнозирует умеренно тёплую погоду

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области во вторник, 6 октября, будет преимущественно сухой. В течение дня ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно западным, его скорость составит 5–10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве 6 октября

Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах +5…+10 °C, а днём воздух прогреется до +16…+21 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 6 октября. Фото: скриншот

Без осадков будет и в Киеве. В ночные часы температура составит +8…+10 °C, тогда как днем столбики термометров покажут от +18 до +20 °C.

Таким образом, 6 октября в столице и области ожидается умеренно тёплая погода с переменной облачностью и без дождей.

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Как сообщали Новини.LIVE, недавно результаты проверок убежищ в Киеве показали, что столица устранила лишь около 15% недостатков, на которые указывал Офис омбудсмена. Дмитрий Лубинец также сообщил о случаях, когда фактическая вместимость укрытий не соответствовала количеству людей, на которое они были официально рассчитаны.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за российского нападения на Киев 4 октября на левом берегу столицы возникли проблемы с водоснабжением. В результате обстрела была повреждена тепломагистраль, что привело к перебоям с водой.