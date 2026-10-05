Прогноз погоди в Києві на 6 жовтня — Укргідрометцентр прогнозує помірну теплу погоду

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області у вівторок, 6 жовтня, буде переважно сухою. Протягом дня очікується мінлива хмарність, однак опадів не передбачається. Вітер буде переважно західним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві 6 жовтня

Температура повітря вночі по області коливатиметься в межах +5…+10 °C, а вдень повітря прогріється до +16…+21 °C.

Прогноз погоди в Києві на 6 жовтня. Фото: скриншот

Без опадів буде і в Києві. У нічні години температура становитиме +8…+10 °C, тоді як удень стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 °C.

Таким чином, 6 жовтня у столиці та області очікується помірно тепла погода з мінливою хмарністю та без дощів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно результати перевірок укриттів у Києві показали, що столиця усунула лише близько 15% недоліків, на які вказував Офіс омбудсмана. Дмитро Лубінець також повідомив про випадки, коли фактична місткість укриттів не відповідала кількості людей, на яку їх офіційно розрахували.

Як повідомляли Новини.LIVE, через російську атаку на Київ 4 жовтня на лівому березі столиці виникли проблеми з водопостачанням. Внаслідок обстрілу було пошкоджено тепломагістраль, що спричинило перебої з водою.