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Главная Киев Деснянский район Киева без горячей воды: РФ повредила тепломагистраль

Деснянский район Киева без горячей воды: РФ повредила тепломагистраль

Ua ru
4 октября 2026 11:08
Деснянский район Киева без горячей воды: РФ повредила тепломагистраль
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Российские захватчики в воскресенье, 4 октября, атаковали Киев. В результате обстрела на левом берегу возникли перебои с водоснабжением. Известно, что оккупанты повредили тепломагистраль.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Повреждение тепломагистрали в Киеве в результате обстрела 4 октября

«В результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды», — отметил Кличко.

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Автор:
Аркадий Пастула

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