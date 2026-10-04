Деснянский район Киева без горячей воды: РФ повредила тепломагистраль
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4 октября 2026 11:08
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Российские захватчики в воскресенье, 4 октября, атаковали Киев. В результате обстрела на левом берегу возникли перебои с водоснабжением. Известно, что оккупанты повредили тепломагистраль.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
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Повреждение тепломагистрали в Киеве в результате обстрела 4 октября
«В результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды», — отметил Кличко.
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