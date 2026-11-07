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Главная Киев Солнца почти не будет: прогноз погоды в Киеве на завтра

Солнца почти не будет: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
7 ноября 2026 17:50
Погода в Киеве 8 ноября: будет ли дождь и насколько похолодает Новини.LIVE
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 ноября, в столице сохранится прохладная осенняя погода. Небо будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура опустится до +1 °C, а днем воздух прогреется лишь до +4 °C.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве 8 ноября

В течение дня в Киеве будет преобладать облачная погода без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит около +1 °C, а днём поднимется до +4 °C.

Солнца почти не будет: прогноз погоды в Киеве на завтра - фото 1
Погода в Киеве 8 ноября. Фото: Meteoprog

Ожидается северо-западный ветер умеренной силы со скоростью 3–4 м/с. Из-за низкой температуры и облачности ощутимого потепления не предвидится.

Атмосферное давление в столице составит 756 мм рт. ст. Влажность воздуха ожидается на уровне около 74%.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 7 ноября российский беспилотник попал в частный жилой дом в Шевченковском районе Киева. На месте возник пожар, также повреждения получили два соседних дома. Кроме того, в Оболонском районе загорелось складское помещение, где спасатели ликвидировали пожар.

Также Новини.LIVE писали, что 7 ноября водоснабжение в Киеве работает в штатном режиме. В то же время коммунальные службы продолжают подключать дома к централизованному отоплению. Тепло получают 60% многоквартирных домов столицы, еще 40% ожидают подключения.

погода Киев дождь прогноз погоды погода в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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