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Головна Київ Сонця майже не буде: прогноз погоди у Києві на завтра

Сонця майже не буде: прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
7 листопада 2026 17:50
Погода в Києві 8 листопада: чи буде дощ і наскільки похолодає Новини.LIVE
Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 8 листопада, у столиці збережеться прохолодна осіння погода. Небо буде переважно затягнуте хмарами, однак істотних опадів синоптики не прогнозують. Уночі температура опуститься до +1 °C, а вдень повітря прогріється лише до +4 °C.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві 8 листопада

Протягом дня в Києві переважатиме хмарна погода без істотних опадів. У нічні години температура повітря становитиме близько +1 °C, а вдень підніметься до +4 °C.

Сонця майже не буде: прогноз погоди у Києві на завтра - фото 1
Погода в Києві 8 листопада. Фото: Meteoprog

Вітер очікується північно-західний, помірний, зі швидкістю 3–4 м/с. Через низьку температуру та хмарність відчутного потепління не передбачається.

Атмосферний тиск у столиці становитиме 756 мм рт. ст. Вологість повітря очікується на рівні близько 74%.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 7 листопада російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Шевченківському районі Києва. На місці виникла пожежа, також пошкоджень зазнали дві сусідні оселі. Крім того, в Оболонському районі загорілося складське приміщення, де рятувальники ліквідовували пожежу. 

Також Новини.LIVE писали, що 7 листопада водопостачання в Києві працює у штатному режимі. Водночас комунальні служби продовжують підключати будинки до централізованого опалення. Тепло отримують 60% багатоквартирних будинків столиці, ще 40% очікують на підключення.

погода Київ дощ прогноз погоди погода в Україні
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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