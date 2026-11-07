Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Киев. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

В субботу, 7 ноября, в Киеве в результате атаки российских беспилотников было зафиксировано попадание в жилой квартал. В Шевченковском районе загорелся частный дом, также повреждены два соседних дома. Кроме того, в Оболонском районе возник крупный пожар на территории складского помещения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Дронная атака РФ на Киев 7 ноября: последствия

По информации мэра Киева Виталия Кличко, один из российских беспилотников попал в частный жилой дом в Шевченковском районе столицы. На месте возник пожар, также повреждения получили еще два расположенных рядом здания.

"В Шевченковском районе БпЛА попал в частный жилой дом. Экстренные службы направляются на место.

В одном частном доме в Шевченковском районе возгорание. Повреждены также два дома по соседству", — написал мэр.

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Еще одно возгорание зафиксировали в Оболонском районе Киева. Там огонь охватил значительную площадь складского помещения.

По словам мэра, на месте работают пожарные подразделения, которые ликвидируют возгорание.

"В Оболонском районе возгорание на большой площади складского помещения. Пожарные подразделения работают на месте", — написал Кличко.

Скриншот сообщений Кличко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Соломенском районе Киева в результате российской атаки 7 ноября 2026 года пострадали пять человек, среди них 14-летний ребенок, двое раненых были госпитализированы. На Видрадном возле пятиэтажного жилого дома образовалась большая воронка, взрыв также повредил квартиры и здание детского сада. Кроме того, повреждены автомобиль и нежилое здание, а для 58 воспитанников детского сада организовали посещение другого учреждения.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего были повреждены жилые дома и сооружения на территории детского сада. В Соломенском районе взрывная волна выбила окна в нескольких домах, также горели нежилое здание и грузовик, есть пострадавшие.