Обстрел Киева 31 июля - последствия атаки РФ в Соломенском районе

Соломенский район Киева оправляется от атаки РФ — фоторепортаж
В Соломенском районе Киева продолжается ликвидация последствий российского обстрела 31 июля. По меньшей мере 10 домов подверглись разрушениям.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.
В Киеве продолжается ликвидация последствий удара РФ
Значительные разрушения после массированной вражеской атаки получил проспект Отрадный в Соломенском районе столицы.
Как стало известно, по меньшей мере 10 домов остались без окон, а некоторые и без частей крыши.
Сейчас на месте работают коммунальные службы, которые помогают местным жителям ликвидировать последствия обстрела.
Отметим, что в результате удара оккупантов в Соломенском районе столицы погибли два человека.
Также были завершены аварийно-поисковые работы в Святошинском районе, где армия РФ попала в многоэтажку.
Количество погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 31 человека, среди которых пятеро — дети.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ после массированной атаки на Киев.
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