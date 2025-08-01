Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Соломенский район Киева оправляется от атаки РФ — фоторепортаж

Соломенский район Киева оправляется от атаки РФ — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 14:13
Обстрел Киева 31 июля - последствия атаки РФ в Соломенском районе
Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева продолжается ликвидация последствий российского обстрела 31 июля. По меньшей мере 10 домов подверглись разрушениям.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

В Киеве продолжается ликвидация последствий удара РФ

Значительные разрушения после массированной вражеской атаки получил проспект Отрадный в Соломенском районе столицы.

Обстріл Києва - Відрадний проспект
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Как стало известно, по меньшей мере 10 домов остались без окон, а некоторые и без частей крыши.

Наслідки удару по Києву - Солом'янський район
Разрушены балконы в домах. Фото: Новини.LIVE
Зруйновані будинки на Відрадному - обстріл Києва
Последствия удара РФ по Соломенскому району. Фото: Новини.LIVE

Сейчас на месте работают коммунальные службы, которые помогают местным жителям ликвидировать последствия обстрела.

Обстріл Києві 31 липня - фото наслідків
Сгорела квартира в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва - фото
Двор разрушенного дома на Отрадном проспекте. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в результате удара оккупантов в Соломенском районе столицы погибли два человека.

Также были завершены аварийно-поисковые работы в Святошинском районе, где армия РФ попала в многоэтажку.

Количество погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 31 человека, среди которых пятеро — дети.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ после массированной атаки на Киев.

Киев обстрелы война в Украине атака фоторепортаж Соломенский район
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации