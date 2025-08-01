Обстрел Киева 31 июля - последствия атаки РФ в Соломенском районе

Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева продолжается ликвидация последствий российского обстрела 31 июля. По меньшей мере 10 домов подверглись разрушениям.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

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В Киеве продолжается ликвидация последствий удара РФ

Значительные разрушения после массированной вражеской атаки получил проспект Отрадный в Соломенском районе столицы.

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Как стало известно, по меньшей мере 10 домов остались без окон, а некоторые и без частей крыши.

Разрушены балконы в домах. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара РФ по Соломенскому району. Фото: Новини.LIVE

Сейчас на месте работают коммунальные службы, которые помогают местным жителям ликвидировать последствия обстрела.

Сгорела квартира в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE

Двор разрушенного дома на Отрадном проспекте. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в результате удара оккупантов в Соломенском районе столицы погибли два человека.

Также были завершены аварийно-поисковые работы в Святошинском районе, где армия РФ попала в многоэтажку.

Количество погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 31 человека, среди которых пятеро — дети.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ после массированной атаки на Киев.