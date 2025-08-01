Мости Києва — скільки їм років та коли проводилися реонструкції

Пішохідний міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

А роварійний стан київських мостів є однією із найбільш "наболілих" проблем у столиці. На деяких з них за десятиліття експлуатації взагалі не проводилися капітальні ремонтні роботи.

Про це повідомляє "Слово і діло".

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Рибальський міст

Рибальський міст (колишній Петрівський) є найстарішим залізничним мостом Києва — йому вже 80 років. Він пролягає через Дніпро та Десенку, поєднуючи Рибальський острів із Воскресенкою та Русанівськими садами. Міст активно використовується, адже щодня ним курсує міська електричка.

Впродовж своєї історії споруда тричі зазнавала заміни руслових та заплавних прогонів, востаннє — 2005 року, тобто 20 років тому.

Рибальський міст у Києві. Фото: kyivmaps.com

Дарницький міст

Дарницький залізничний міст, що простягається через Дніпро та з'єднує Придніпровське шосе на правому березі з Дніпровською набережною на лівому, було збудовано ще у 1949 році. Таким чином, споруда служить уже понад 75 років і є однією з найстаріших інфраструктурних залізничних артерій Києва.

За весь цей час міст жодного разу не проходив капітальної реконструкції. Попри свій вік та значне навантаження, він і досі залишається в експлуатації.

Міст імені Є.О. Патона

Міст імені Патона — перший у світі суцільнозварний міст довжиною 1543 метри — експлуатується вже 72 роки.

Остання реконструкція споруди відбулася 2004 року. Тоді з мосту демонтували трамвайні рейки та оновили дорожнє покриття.

Нині міст перебуває в аварійному стані, що офіційно підтвердив міський голова Віталій Кличко. За результатами обстеження, проведеного у липні 2023 року, фахівці виявили масштабні пошкодження — суцільну корозію балок і прогонів, тріщини в опорах із утворенням сталактитних відкладень, руйнування бетону та наскрізну корозію в з'єднаннях.

Міст Патона. Фото: kyivmaps.com

Міст Метро

Ще один міст у Києві, який перебуває в аварійному стані, був введений в експлуатацію у 1965 році та досі не проходив жодної реконструкції. Натомість через міст проходять чотири смуги автодороги та червона лінія метро, що з'єднує лівий і правий берег міста.

2023 року споруду обстежила спеціальна комісія, яка виявила серйозні пошкодження — корозію металевих елементів, тріщини в конструкціях та руйнування бетонних поверхонь.

Перші ремонтні роботи розпочалися влітку 2024 року, а влітку цього року мали встановити арочні конструкції в одному з прольотів мосту.

Русанівський метроміст

Цей міст, що є продовженням мосту Метро, був введений в експлуатацію 1965 року. Він перетинає Русанівську протоку.

Перший капітальний ремонт за весь час експлуатації було проведено 2019 року — тоді оновили несучі конструкції, замінили металеві елементи всередині мосту, відремонтували тротуари та модернізували освітлення.

Парковий міст

Парковий міст — єдиний пішохідний міст у Києві, який перетинає Дніпро. Його відкрили 1957 року і з того часу він став важливою частиною міського пейзажу, поєднуючи Набережно-Хрещатицьку вулицю з Трухановим островом — популярним місцем відпочинку киян.

2015 року на мосту облаштували велосипедну доріжку, що зробило його зручнішим для активного транспорту. А вже 2017-го провели реконструкцію: замінили покриття, встановили нові перила, сучасні ліхтарі та оновили конструктивні елементи, зокрема ланцюги.

Парковий міст. Фото: Новини.LIVE

Північний міст

Північний (до 2018 року — Московський) міст відкрили 1976 року. Він проходить через Дніпро і з'єднує Троєщину, Райдужний і Воскресенку з правим берегом Києва.

До 2005 року міст мав по три смуги в кожному напрямку, але згодом додали реверсивну смугу, яка змінювала напрям руху залежно від навантаження. Однак через підвищення аварійності реверс прибрали, а кількість смуг збільшили до чотирьох у кожен бік.

Жодного разу капітально не ремонтувався з моменту відкриття. У червні-серпні 2024 року було проведено ремонтні роботи в першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег.

Південний міст

Міст, що з'єднує Голосіївський і Дарницький райони, відкрили у 1990 році. По ньому проходить зелена гілка київського метрополітену.

Попри відсутність капітального ремонту, на мосту регулярно проводять поточні роботи з утримання. Після початку повномасштабної війни рух по мосту частково обмежено — його можуть перетинати лише громадський транспорт, спецслужби, транзитні вантажівки, військовий транспорт та водії з відповідними перепустками.

У червні 2024 стало відомо, що на ремонт мосту планують виділити 93 млн гривень, а реконструкція завершиться до кінця 2025-го.

Південний міст. Фото: tykyiv.com

Гаванський міст

Цей міст поєднує Поділ з Набережно-Рибальською дорогою. Його першу чергу відкрили 2007 року, а другу — 2010-го.

Повноцінної реконструкції міст ще не проходив. Утім, у травні 2023 року там здійснювали аварійний ремонт через пошкодження від уламків збитих російських ракет.

Дарницький залізнично-автомобільний міст

Частину мосту відкрили 2010 року. 2023-го добудували та ввели в експлуатацію лівобережні з'їзди та заїзди на Дніпровську набережну, чим завершили реалізацію проєкту.

З моменту відкриття повномасштабної реконструкції на об'єкті ще не проводили.

Дарницький залізнично-автомобільний міст. Фото: metinvest.media

Нагадаємо, у Києві відремонтують міст біля станції метро "Видубичі".

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