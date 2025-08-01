Наслідки удару по Києву 31 липня — який вигляд має зруйнована багатоповерхівка

Зруйнована багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

На місці влучання російської ракети у Святошинському районі Києва тривають аварійні роботи. На місці працюють співробітники ДСНС.

Про наслідки удару РФ по будинку повідомляють Новини.LIVE.

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Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві

На місці влучання ворожої ракети у Святошинському районі столиці вже понад добу тривають аварійно-пошукові роботи. Рятувальники разом із комунальними службами продовжують розбір завалів.

Багатоповерхівка після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Аварійно-пошукові роботи у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Станом на 10:40 відомо, що російська атака забрала життя 31 мешканця Києва, 28 з яких у Святошинському районі. Серед них відомо про трьох дітей.

Зруйнований будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Окрім того, поранення отримали 159 осіб, з яких 16 неповнолітніх та семеро працівників поліції.

Зруйнований будинок у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 1 серпня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ в ніч на 31 липня.

Крім того, поліцейські показали перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.