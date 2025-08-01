Наслідки удару по Києву 31 липня — який вигляд має зруйнована багатоповерхівка

У Києві триває розбір завалів зруйнованого РФ будинку — фото
На місці влучання російської ракети у Святошинському районі Києва тривають аварійні роботи. На місці працюють співробітники ДСНС.
Про наслідки удару РФ по будинку повідомляють Новини.LIVE.
Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві
На місці влучання ворожої ракети у Святошинському районі столиці вже понад добу тривають аварійно-пошукові роботи. Рятувальники разом із комунальними службами продовжують розбір завалів.
Станом на 10:40 відомо, що російська атака забрала життя 31 мешканця Києва, 28 з яких у Святошинському районі. Серед них відомо про трьох дітей.
Окрім того, поранення отримали 159 осіб, з яких 16 неповнолітніх та семеро працівників поліції.
Нагадаємо, 1 серпня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ в ніч на 31 липня.
Крім того, поліцейські показали перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.
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